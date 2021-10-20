Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября.

"Постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в документе.

Президент поручил правительству, а также властям в регионах определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения на этот период. Кабмин также должен предусмотреть предоставление мер поддержки бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям, в наибольшей степени пострадавшим в связи с ухудшением ситуации по ковиду и из-за введения нерабочих дней.