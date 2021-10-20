Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян восстановили в ЦСП Подмосковья

Двукратная олимпийская чемпионка в соревнованиях по фехтованию на саблях Яна Егорян сообщила РИА "Новости" , что её восстановили в ЦСП Московской области.

"Всё закончилось хорошо, чему я безумно рада. Я была восстановлена в ЦСП Московской области, продолжу представлять Московскую область и свой родной город Химки", — заявила Егорян.

Ранее Лайф сообщал, что двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян уволили из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Одной из причин, по её словам, стал тот факт, что она не принимала участия в чемпионате России. Однако в это время Егорян приостановила карьеру из-за того, что родила ребёнка.