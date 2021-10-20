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Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян восстановили в ЦСП Подмосковья

Ранее стало известно, что спортсменка была уволена из-за того, что не выступала на чемпионате России. Правда, в это время она была беременна.

20 октября, 14:19
<p>Фото © ТАСС / Коротаев Артем</p>

Фото © ТАСС / Коротаев Артем

Двукратная олимпийская чемпионка в соревнованиях по фехтованию на саблях Яна Егорян сообщила РИА "Новости", что её восстановили в ЦСП Московской области.

"Всё закончилось хорошо, чему я безумно рада. Я была восстановлена в ЦСП Московской области, продолжу представлять Московскую область и свой родной город Химки", — заявила Егорян.

"Выбросили, как собаку": Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян уволили из ЦСП Подмосковья

"Выбросили, как собаку": Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян уволили из ЦСП Подмосковья

Ранее Лайф сообщал, что двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян уволили из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Одной из причин, по её словам, стал тот факт, что она не принимала участия в чемпионате России. Однако в это время Егорян приостановила карьеру из-за того, что родила ребёнка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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