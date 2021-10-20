В Госдуме дали советы на случай, если руководство вынуждает работать в объявленные Путиным выходные

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Лайфом дала несколько советов тем россиянам, которых работодатели будут вынуждать трудиться в объявленные президентом РФ выходные.

"Если работника принуждают выйти на работу, а он точно знает, что его профессия не относится к сфере жизнедеятельности (которая продолжит свою работу), то он может обратиться в профсоюз, Гострудинспекцию или Роспотребнадзор. Те штрафы, которые Роспотребнадзор может применить к работодателю, я думаю, остановят самых смелых", — отметила Бессараб.

При этом она считает, что найдётся мало работодателей, которые будут готовы не выполнить указ президента, поскольку вопрос касается здоровья нации. Парламентарий также напомнила о мерах поддержки, которые государство ввело для бизнеса и которые работают по сегодняшний день.