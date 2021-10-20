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Охранник "Пятёрочки" сломал позвоночник 13-летнему школьнику в Новосибирске

Со слов пострадавшего, мужчина схватил его за грудки, начал дёргать, заломил ему руки и ударил между лопаток. Сейчас подросток в больнице.

20 октября, 13:49
<p>Фото<a href="https://sibkray.ru/news/8/947321/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://sibkray.ru/news/8/947321/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Сибкрай.ru"</a></p>

Фото © "Сибкрай.ru"

Инцидент произошёл в магазине "Пятёрочка" на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Как пишет местное издание "Сибкрай", 13-летний мальчик пришёл туда в поисках любимого лимонада, долго осматривал полки и в какой-то момент заметил, что охранник буквально преследует его по пятам.

"В итоге он подошёл к моему сыну и спросил: "Мы что, с тобой в прятки играть будем?" Сын ответил: "А зачем вы вообще за мной ходите?" рассказывает мама пострадавшего подростка.

Конфликт набирал обороты, и в результате взрослый мужчина схватил беспомощного мальчика за грудки, начал его дёргать, заломил ему руки и ударил между лопаток, не зная, что в мае школьник получил компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе, поэтому подобное действие может быть для него очень опасным.

"Удар пришёлся на место между лопаток — по тем позвонкам, которые повреждены. Когда сын вернулся, мы сразу помчались в этот магазин. Вызвали на месте полицию, скорую. Я составила заявление на охранника", говорит женщина.

Пострадавший школьник сейчас находится в больнице. По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, у него снова сломан позвоночник. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет.

"Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска Следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему мальчику телесных повреждений охранником магазина", — сообщили в ведомстве.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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