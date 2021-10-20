Охранник "Пятёрочки" сломал позвоночник 13-летнему школьнику в Новосибирске

Инцидент произошёл в магазине "Пятёрочка" на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Как пишет местное издание "Сибкрай", 13-летний мальчик пришёл туда в поисках любимого лимонада, долго осматривал полки и в какой-то момент заметил, что охранник буквально преследует его по пятам.

"В итоге он подошёл к моему сыну и спросил: "Мы что, с тобой в прятки играть будем?" Сын ответил: "А зачем вы вообще за мной ходите?" — рассказывает мама пострадавшего подростка.

Конфликт набирал обороты, и в результате взрослый мужчина схватил беспомощного мальчика за грудки, начал его дёргать, заломил ему руки и ударил между лопаток, не зная, что в мае школьник получил компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе, поэтому подобное действие может быть для него очень опасным.

"Удар пришёлся на место между лопаток — по тем позвонкам, которые повреждены. Когда сын вернулся, мы сразу помчались в этот магазин. Вызвали на месте полицию, скорую. Я составила заявление на охранника", — говорит женщина.

Пострадавший школьник сейчас находится в больнице. По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, у него снова сломан позвоночник. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет.

"Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска Следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему мальчику телесных повреждений охранником магазина", — сообщили в ведомстве.