Убийцы показали, как разделались с 23-летним киберспортсменом из Петербурга
После расправы с погибшего сняли обувь и часы, а его тело бросили рядом с гаражами.
Фигуранты дела об убийстве киберспортсмена рассказывают о подробностях преступления. Видео © Пресс-служба Следственного комитета России
Следственный комитет опубликовал видеозапись эксперимента по делу об убийстве петербургского киберспортсмена Алексея Малышева, тело которого обнаружили 18 октября. На кадрах убийцы рассказывают, как разделались со своей жертвой.
Смерть 23-летнего парня наступила из-за перелома костей основания черепа и ушибов мозга в результате жестокого избиения. Целью нападения было ограбление. Трое подозреваемых рассказали, что, нанося удары, заставляли потерпевшего перевести средства на счёт одного из фигурантов. После расправы с погибшего сняли обувь, часы и выбросили его телефон. Затем преступники бросили тело петербуржца рядом с гаражами и спокойно отправились по домам.
О смерти Малышева стало известно 18 октября. Молодого человека обнаружили в тяжёлом состоянии в городе Никольском Ленинградской области. Он был весь в крови и полуголый, а рядом валялась пачка из-под сигарет, две пластиковые бутылки и одежда Алексея. Парня доставили в больницу, но спасти его не удалось. Как ранее писал Лайф, Малышев был капитаном студенческой команды СПбПУ Петра Великого, которая несколько раз становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги. Спустя сутки предполагаемых убийц киберспортсмена задержали в Ленобласти.
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