Убийцы показали, как разделались с 23-летним киберспортсменом из Петербурга

Фигуранты дела об убийстве киберспортсмена рассказывают о подробностях преступления. Видео © Пресс-служба Следственного комитета России

Следственный комитет опубликовал видеозапись эксперимента по делу об убийстве петербургского киберспортсмена Алексея Малышева, тело которого обнаружили 18 октября. На кадрах убийцы рассказывают, как разделались со своей жертвой.

Смерть 23-летнего парня наступила из-за перелома костей основания черепа и ушибов мозга в результате жестокого избиения. Целью нападения было ограбление. Трое подозреваемых рассказали, что, нанося удары, заставляли потерпевшего перевести средства на счёт одного из фигурантов. После расправы с погибшего сняли обувь, часы и выбросили его телефон. Затем преступники бросили тело петербуржца рядом с гаражами и спокойно отправились по домам.