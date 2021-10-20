В РПЛ рассказали, как будут проходить матчи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Ранее глава государства поддержал соответствующее предложение вице-премьера Татьяны Голиковой.
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В Российской премьер-лиге отреагировали на решение о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает Sport24.
"РПЛ организует матчи в соответствии с регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ", — заявили в лиге.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране на фоне ситуации с коронавирусом.
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