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В РПЛ рассказали, как будут проходить матчи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Ранее глава государства поддержал соответствующее предложение вице-премьера Татьяны Голиковой.

20 октября, 13:29
<p>Фото © ФК "Уфа"</p>

Фото © ФК "Уфа"

В Российской премьер-лиге отреагировали на решение о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает Sport24.

"РПЛ организует матчи в соответствии с регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ", — заявили в лиге.

Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране на фоне ситуации с коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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