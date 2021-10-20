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"Предстоит тяжёлая работа": Гисдоль рассказал о трансформации "Локомотива"

Немецкий специалист возглавил железнодорожников несколько недель назад и провёл первый матч в новом для себя статусе.

20 октября, 12:43
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль рассказал о том, что клуб находится в процессе трансформации, который займёт некоторое время.

"В команде произошли большие изменения. Сейчас мы находимся в середине процесса трансформации. Мне бы не хотелось говорить каждую неделю о наших целях. Нам предстоит тяжёлая работа. Результат её мы сможем оценить спустя пару месяцев", — отметил Гисдоль перед матчем с "Галатасараем".

"Договорились за два дня": В "Локомотиве" объяснили назначение Гисдоля на пост главного тренера

"Договорились за два дня": В "Локомотиве" объяснили назначение Гисдоля на пост главного тренера

Ранее Лайф сообщал, что Маркус Гисдоль станет новым тренером "Локомотива". Его последним местом работы был футбольный клуб "Кёльн". На этом посту он сменил Марко Николича, который покинул стан красно-зелёных 5 октября. При нём "Локомотив" стал обладателем Кубка России и дважды становился призёром чемпионата страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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