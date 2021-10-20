"Предстоит тяжёлая работа": Гисдоль рассказал о трансформации "Локомотива"
Немецкий специалист возглавил железнодорожников несколько недель назад и провёл первый матч в новом для себя статусе.
Фото © ФК "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль рассказал о том, что клуб находится в процессе трансформации, который займёт некоторое время.
"В команде произошли большие изменения. Сейчас мы находимся в середине процесса трансформации. Мне бы не хотелось говорить каждую неделю о наших целях. Нам предстоит тяжёлая работа. Результат её мы сможем оценить спустя пару месяцев", — отметил Гисдоль перед матчем с "Галатасараем".
Ранее Лайф сообщал, что Маркус Гисдоль станет новым тренером "Локомотива". Его последним местом работы был футбольный клуб "Кёльн". На этом посту он сменил Марко Николича, который покинул стан красно-зелёных 5 октября. При нём "Локомотив" стал обладателем Кубка России и дважды становился призёром чемпионата страны.
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