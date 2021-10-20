Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль рассказал о том, что клуб находится в процессе трансформации, который займёт некоторое время.

"В команде произошли большие изменения. Сейчас мы находимся в середине процесса трансформации. Мне бы не хотелось говорить каждую неделю о наших целях. Нам предстоит тяжёлая работа. Результат её мы сможем оценить спустя пару месяцев", — отметил Гисдоль перед матчем с "Галатасараем".