Дик Адвокат заявил, что у "Зенита" есть шансы победить "Ювентус" в матче ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат выразил мнение, что "Зенит" может обыграть "Ювентус" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Об этом он рассказал Sport24.

"Ювентус" играл в воскресенье вечером, "Зенит" в субботу. Так что у соперника будет на день меньше на восстановление плюс перелёт. Есть вероятность, что "Зенит" выиграет", — заявил Адвокат.