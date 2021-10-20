Дик Адвокат заявил, что у "Зенита" есть шансы победить "Ювентус" в матче ЛЧ
Встреча состоится в Санкт-Петербурге вечером 20 октября и станет второй домашней для сине-бело-голубых в этом розыгрыше главного турнира Европы.
Фото © РФС
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат выразил мнение, что "Зенит" может обыграть "Ювентус" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Об этом он рассказал Sport24.
"Ювентус" играл в воскресенье вечером, "Зенит" в субботу. Так что у соперника будет на день меньше на восстановление плюс перелёт. Есть вероятность, что "Зенит" выиграет", — заявил Адвокат.
Матч между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 20 октября на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Комментариев: 0