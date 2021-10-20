Европейские ассоциации могут выйти из ФИФА из-за проведения ЧМ каждые два года

Более десяти европейских футбольных ассоциаций может выйти из ФИФА из-за планов организации по проведению чемпионата мира каждые два года вместо четырёх. Об этом пишет AP.

"Если большинство в ФИФА решит принять предложение о проведении чемпионатов мира ФИФА (раз в два года), футбольные ассоциации стран Скандинавии должны будут рассмотреть дальнейшие действия и сценарии, которые ближе к нашим фундаментальным ценностям, чем то, что представляет собой текущее предложение ФИФА", — говорится в совместном заявлении федераций Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов.

Источники агентства также уточняют, что в УЕФА уже знают о планах целого ряда федераций выйти из ФИФА из-за проекта реформ. При этом такое решение национальных ассоциаций никак не повлияет на их участие в крупных турнирах, как на уровне сборных, так и на клубном уровне.