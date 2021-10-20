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Европейские ассоциации могут выйти из ФИФА из-за проведения ЧМ каждые два года

Ранее в Сети появился проект календаря, который подразумевает изменение графика крупных соревнований.

20 октября, 11:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Более десяти европейских футбольных ассоциаций может выйти из ФИФА из-за планов организации по проведению чемпионата мира каждые два года вместо четырёх. Об этом пишет AP.

"Если большинство в ФИФА решит принять предложение о проведении чемпионатов мира ФИФА (раз в два года), футбольные ассоциации стран Скандинавии должны будут рассмотреть дальнейшие действия и сценарии, которые ближе к нашим фундаментальным ценностям, чем то, что представляет собой текущее предложение ФИФА", — говорится в совместном заявлении федераций Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов.

Источники агентства также уточняют, что в УЕФА уже знают о планах целого ряда федераций выйти из ФИФА из-за проекта реформ. При этом такое решение национальных ассоциаций никак не повлияет на их участие в крупных турнирах, как на уровне сборных, так и на клубном уровне.

ФИФА предложила календарь с чемпионатами мира каждые два года

ФИФА предложила календарь с чемпионатами мира каждые два года

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разослала национальным сборным календарь, согласно которому с 2026 года чемпионат мира будет проходить уже с периодичностью раз в два года, а не четыре, как сейчас.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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