Сменивший владельцев "Ньюкасл" уволил тренера после его тысячного матча в карьере

Футбольный клуб "Ньюкасл" отправил в отставку главного тренера Стива Брюса, который в минувшие выходные провёл тысячный матч в карьере. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Я благодарен всем, кто связан с "Ньюкасл Юнайтед", за возможность управлять этим уникальным футбольным клубом", — заявил Брюс.

Сейчас клуб ведёт поиски нового наставника. Временно руководить командой будет Грэм Джонс. Добавим, что среди возможных соискателей на пост главного тренера СМИ называли Ральфа Рангника, Антонио Конте, Унаи Эмери и других специалистов.