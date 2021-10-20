Лучший бомбардир РПЛ может пропустить около двух недель из-за травмы
Повреждение он получил во время встречи последнего тура чемпионата страны против "Краснодара".
Фото © ФК "Уфа"
Лучший бомбардир Российской премьер-лиги, нападающий "Уфы" Гамид Агаларов может пропустить до двух недель из-за травмы. Об этом пишет Sport24.
По данным издания, обследование выявило у форварда сильный ушиб тазобедренного сустава. По предварительным данным, восстановление может занять около двух недель. Из-за травмы Агаларов пропустит ближайший матч против "Рубина".
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Напомним, Агаларов получил травму во время матча последнего тура РПЛ против "Краснодара". Перед этим он забил гол, а повреждение получил после столкновения с защитником "быков" Кайо.
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