Лучший бомбардир РПЛ может пропустить около двух недель из-за травмы

Лучший бомбардир Российской премьер-лиги, нападающий "Уфы" Гамид Агаларов может пропустить до двух недель из-за травмы. Об этом пишет Sport24.

По данным издания, обследование выявило у форварда сильный ушиб тазобедренного сустава. По предварительным данным, восстановление может занять около двух недель. Из-за травмы Агаларов пропустит ближайший матч против "Рубина".