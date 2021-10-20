Форвард "Зенита" Артём Дзюба в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей мотивации на будущее и признался, что у него "нет определённого потолка".

"Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определённого потолка. Некоторые в него упираются и говорят: "Всё, я добился того, что мог". У меня такого никогда не было", — отметил Дзюба.