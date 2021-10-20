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"Не чувствую, что старею": Дзюба рассказал о мотивации на будущее

В последнем матче РПЛ нападающий преодолел отметку в 100 забитых голов за сине-бело-голубых.

20 октября, 11:49
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей мотивации на будущее и признался, что у него "нет определённого потолка".

"Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определённого потолка. Некоторые в него упираются и говорят: "Всё, я добился того, что мог". У меня такого никогда не было", — отметил Дзюба.

Вторая осечка подряд: Сотый гол Дзюбы не спас "Зенит" от поражения в матче с "Арсеналом"

Вторая осечка подряд: Сотый гол Дзюбы не спас "Зенит" от поражения в матче с "Арсеналом"

Нападающий отметил, что всегда старается добиваться поставленных целей и в любом случае должен быть победителем. Дзюба уверен, что каждый день должен доказывать сам себе, что "он — лучший".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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