Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября
Президент подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Об этом глава государства сказал на совещании с правительством.
"Действительно, ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно в стране. Темпы распространения значительно выросли. И наша задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан, — отметил президент. — Сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. В связи с этим с учётом сложившейся обстановки поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением зарплаты".
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.
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