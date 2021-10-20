Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Об этом глава государства сказал на совещании с правительством.

"Действительно, ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно в стране. Темпы распространения значительно выросли. И наша задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан, — отметил президент. — Сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. В связи с этим с учётом сложившейся обстановки поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением зарплаты".