Голикова заявила об усложнении ситуации с ковидом в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса усложняется. Она отметила, что уже более месяца наблюдается устойчивый рост заболеваемости.

"Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев CoViD-19 за сутки приближается к 35 тысячам", — отметила она.

Особенность нынешнего подъёма заболеваемости (в отличие от прошлого сезона) заключается в росте темпов прироста заражённых сразу по всей стране, пояснила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что подъём заболеваемости начался с "высоких ежесуточных чисел". Причиной стало несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.