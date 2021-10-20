Голикова заявила об усложнении ситуации с ковидом в России
По её словам, причиной подъёма заболеваемости в последние недели стало несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса усложняется. Она отметила, что уже более месяца наблюдается устойчивый рост заболеваемости.
"Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев CoViD-19 за сутки приближается к 35 тысячам", — отметила она.
Особенность нынешнего подъёма заболеваемости (в отличие от прошлого сезона) заключается в росте темпов прироста заражённых сразу по всей стране, пояснила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что подъём заболеваемости начался с "высоких ежесуточных чисел". Причиной стало несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.
Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ не позволяет влиять на смертность. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что сегодня Россия лишь немного превысила показатель в 45%.
Комментариев: 0