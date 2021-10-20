Путин обратил внимание на проблему гриппа в России

По словам российского лидера, на фоне борьбы с коронавирусной пандемией нельзя забывать и о сезонной заболеваемости.

Из-за пандемии коронавируса нельзя забывать и о проблеме гриппа, которая нарастает в нашей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

"Хотел бы попросить доложить о текущей ситуации с коронавиурсом и вакцинации, включая прививочную кампанию против гриппа. Знаем, что и эта проблема нарастает, и не обращать внимания на это невозможно", — указал глава государства, передавая слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.