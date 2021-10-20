Путин обратил внимание на проблему гриппа в России
По словам российского лидера, на фоне борьбы с коронавирусной пандемией нельзя забывать и о сезонной заболеваемости.
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Из-за пандемии коронавируса нельзя забывать и о проблеме гриппа, которая нарастает в нашей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
"Хотел бы попросить доложить о текущей ситуации с коронавиурсом и вакцинации, включая прививочную кампанию против гриппа. Знаем, что и эта проблема нарастает, и не обращать внимания на это невозможно", — указал глава государства, передавая слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Ранее Лайф сообщал, что Россия тратит на борьбу с коронавирусом более 3,5 миллиарда рублей в день.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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