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Путин обратил внимание на проблему гриппа в России

По словам российского лидера, на фоне борьбы с коронавирусной пандемией нельзя забывать и о сезонной заболеваемости.

20 октября, 11:39

Фото © Kremlin.ru

Из-за пандемии коронавируса нельзя забывать и о проблеме гриппа, которая нарастает в нашей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

"Хотел бы попросить доложить о текущей ситуации с коронавиурсом и вакцинации, включая прививочную кампанию против гриппа. Знаем, что и эта проблема нарастает, и не обращать внимания на это невозможно", — указал глава государства, передавая слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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Ранее Лайф сообщал, что Россия тратит на борьбу с коронавирусом более 3,5 миллиарда рублей в день.

Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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