Голодающему Саакашвили выделили отдельный этаж в тбилисской клинике

Профилактическую госпитализацию политика порекомендовал Минздрав страны. Он голодает уже 20 дней. Накануне к Саакашвили приехал консилиум врачей, собранный по указу ведомства, и рекомендовал поместить экс-президента в больницу. По данным СМИ, для арестанта в клинике введут беспрецедентные меры безопасности: изолированная палата и конвой. При этом, несмотря на решение консилиума врачей, для госпитализации необходимо согласие самого Саакашвили.