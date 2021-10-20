Голодающему Саакашвили выделили отдельный этаж в тбилисской клинике
Для политика введут беспрецедентные меры безопасности: изолированная палата и конвой.
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Подготовка к госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тбилисской клинике идёт полным ходом. Сотрудники медучреждения "Вивамед" готовят для голодающего арестанта Руставской тюрьмы № 12 отдельный этаж, сообщает телекомпания "Пирвели".
Профилактическую госпитализацию политика порекомендовал Минздрав страны. Он голодает уже 20 дней. Накануне к Саакашвили приехал консилиум врачей, собранный по указу ведомства, и рекомендовал поместить экс-президента в больницу. По данным СМИ, для арестанта в клинике введут беспрецедентные меры безопасности: изолированная палата и конвой. При этом, несмотря на решение консилиума врачей, для госпитализации необходимо согласие самого Саакашвили.
Ранее Лайф писал о том, что врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили. Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
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