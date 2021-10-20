Состояние 91-летнего актёра, народного артиста России Ивана Краско, недавно пережившего инсульт, удовлетворительное, однако от работы в театре ему стоит пока воздержаться, считает директор артиста.

"Я бы лично оценил его состояние как удовлетворительное. Каждый шаг даётся ему с трудом. Одышка, давление, он быстро устаёт. Мы все советуем ему воздержаться от большой работы в театре. Он очень много находится на сцене", — рассказал директор актёра в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам врачей, Краско первый удар перенёс на ногах, поэтому даже после прохождения реабилитации его состояние не вернулось в норму. Сам актёр признаёт, что инсульт сильно ударил по его здоровью, добавил директор.