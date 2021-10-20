Названы даты первых рейсов "Победы" в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
Вылеты на популярные у россиян египетские курорты будут выполняться ежедневно.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Российский лоукостер "Победа" начнёт выполнять рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх с конца декабря.
"Первый рейс "Победы" в Шарм-эш-Шейх вылетит 22 декабря. Полёты будут выполняться ежедневно. В Хургаду "Победа" будет летать ежедневно с 25 декабря", — говорится в сообщении авиакомпании.
Напомним, Россия с 9 ноября снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных авиаперелётов на курорты Египта. Также с этого дня будут разрешены полёты в Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ.
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