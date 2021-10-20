Украинский телеведущий Евгений Комаровский эмоционально высказался насчёт непривитых украинцев и особенно подчеркнул своё недовольство покупкой сертификатов о вакцинации.

Доктор пожаловался, что большинство госпитализированных с ковидом не привиты, а остальные — "ходят с купленными бумажками". Он также обратил внимание на действия президента Украины Владимира Зеленского, который повёлся на мнение антипрививочников.

"Красивая осень, конечно. Но, похоже, для многих это последняя осень в этом году и вообще в жизни. На кладбищах места ещё есть, в моргах мест нет. [Есть] очереди санитарок с каталками с трупами в морг. На этом фоне президент выкладывает пост о том, что "единственный способ вам всем избежать локдауна — это прививаться. Вакцинация и только вакцинация". И в комментарии к этому посту приходят толпы "умников", и знаете, чем это заканчивается? Президент убирает пост, где его критикуют", — негодует Комаровский.

Врач заметил, что после подобных публикаций в его аккаунте от него отписывается до пяти тысяч человек. Доктор посоветовал делать правильные выводы и призвал тех, "у кого ещё мозги остались", прививаться, иначе "это плохо кончится".