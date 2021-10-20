Ведущий "Доброго утра" на Первом канале госпитализирован с ковидом

Как пишет Mash , несколько дней назад у 45-летнего ведущего обнаружили первые симптомы — одышку, кашель и повышенную температуру. Врачи диагностировали пневмонию в стадии КТ2 — это умеренная её форма с поражением около 25–50% лёгких. Также у него были диагностированы признаки цитокинового шторма (воспалительная реакция иммунитета на вирус). На данный момент состояние Бабаева медики оценивают как среднетяжёлое.

А ещё Лайф рассказывал, что вечером 26 сентября телеведущую Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".