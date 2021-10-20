Шойгу рассказал о причинах принятия новой Военной доктрины России и Белоруссии

Новая Военная доктрина Союзного государства — это одна из ответных мер России и Белоруссии на давление со стороны западных стран. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

"Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", — сказал Шойгу.