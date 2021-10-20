Шойгу рассказал о причинах принятия новой Военной доктрины России и Белоруссии
Её планируют утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Новая Военная доктрина Союзного государства — это одна из ответных мер России и Белоруссии на давление со стороны западных стран. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.
"Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", — сказал Шойгу.
Он отметил, что доктрина уже подготовлена, её планируют утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Напомним, 11 октября стало известно, что в ЕС расширили список санкций за "подрыв независимости Украины". В обновлённый перечень вошло ещё восемь человек. В МИД заверили, что Россия не оставит это без ответа. Темы санкций коснулся и президент России Владимир Путин, выступая на недавнем саммите Евразийского экономического союза. По словам российского лидера, санкции против стран – участниц ЕАЭС используются как инструмент недобросовестной конкуренции и средство для подрыва законных правительств.
Комментариев: 0