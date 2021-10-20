В Кремле не стали комментировать данные об обыске в доме Дерипаски в США

В Кремле слышали про обыски в якобы принадлежащем российскому предпринимателю Олегу Дерипаске доме в США, однако не намерены комментировать эту тему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью предпринимателя. Мы пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски. В Кремле не может быть какого-то комментария", — ответил Песков на соответствующий вопрос.