НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе"

Известный советский актёр перенёс коронавирус, а вскоре после этого у него оторвался тромб. Ему было 73 года.

20 октября, 10:17
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/354799/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт "Кинопоиск"</a></p>

Фото © Сайт "Кинопоиск"

В Самаре умер актёр Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе". Об утрате сообщила в среду киностудия "Самарафильм". Заслуженному артисту РФ было 73 года. По предварительным данным, у него оторвался тромб, а незадолго до этого Евграфов перенёс коронавирус.

"Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы", — сообщили на киностудии.

Виктор Евграфов также сыграл в фильмах "Жизнь Клима Самгина", "Чёрный замок Ольшанский", "Не бойся, я с тобой!" и ряде других. Но наибольшую известность ему, конечно, принесла роль профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 1980 года режиссёра Игоря Масленникова.

"Сказались перегрузки": Сергей Безруков попал в больницу с ковидом

"Сказались перегрузки": Сергей Безруков попал в больницу с ковидом

Ранее Лайф рассказывал и о другой утрате. В возрасте 79 лет скончался композитор, народный артист России Владимир Михайлов. Около 30 лет своей жизни он посвятил работе главным дирижёром Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1