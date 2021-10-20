Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе"

В Самаре умер актёр Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе". Об утрате сообщила в среду киностудия "Самарафильм". Заслуженному артисту РФ было 73 года. По предварительным данным, у него оторвался тромб, а незадолго до этого Евграфов перенёс коронавирус.

"Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы", — сообщили на киностудии.

Виктор Евграфов также сыграл в фильмах "Жизнь Клима Самгина", "Чёрный замок Ольшанский", "Не бойся, я с тобой!" и ряде других. Но наибольшую известность ему, конечно, принесла роль профессора Мориарти в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 1980 года режиссёра Игоря Масленникова.