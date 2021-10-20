В Кремле заявили о признаках гуманитарной катастрофы и экономического коллапса в Афганистане

В Афганистане наблюдаются все признаки гуманитарной катастрофы и экономического коллапса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проходящие в Москве переговоры с участием делегации движения "Талибан"*.

"Там все признаки гуманитарной катастрофы и экономического коллапса. Конечно, все страны, в том числе и те, кто принимает участие в "московском формате", пытаются нащупать возможность, чтобы как-то помогать этим людям, понять, что с ними будет, как избежать дальнейшей катастрофы. Потому что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит в том числе с СНГ", — отметил представитель Кремля.

По его словам, прямые контакты с талибами в рамках "московского формата" нужны для того, чтобы лучше понять ситуацию в республике и планы новой афганской власти на перспективу.

"Вы знаете, в Москве сегодня проходит так называемый московский формат. И прямые контакты как раз направлены на то, чтобы лучше понять то, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, их основная линия и их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу", — добавил Песков.

Напомним, сегодня, 20 октября, делегация талибов прибыла на переговоры "московского формата" по Афганистану. Также они планируют провести в российской столице двусторонние встречи.