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Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Административное дело против блогера было возбуждено ещё 23 апреля.

20 октября, 09:59
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков в его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Зюзинский суд Москвы.

"Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что данное решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Дудь не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков

Дудь не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков

Напомним, административное дело из-за пропаганды наркотиков в отношении Юрия Дудя было возбуждено 23 апреля. В нём фигурирует два видеоролика на ютуб-канале блогера. Речь идёт об интервью с рэпером Моргенштерном и украинским блогером Ивангаем. В суд материалы дела поступили 10 июня, однако их вернули в полицию на доработку. По делу была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая подтвердила наличие пропаганды запрещённых веществ в роликах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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