Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Блогер Юрий Дудь, обвиняемый в пропаганде наркотиков в его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Зюзинский суд Москвы.

"Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы суда.