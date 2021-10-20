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Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года

В каком формате пройдёт общение глав двух государств, пока не известно.

20 октября, 09:56
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65909" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может состояться до конца этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том или ином варианте она реальна. Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания, после того как будут конкретизированы форматы и сроки, мы проинформируем", — сказал представитель Кремля.

Нуланд назвала очень продуктивными переговоры в Администрации Президента

Нуланд назвала очень продуктивными переговоры в Администрации Президента

Ранее в Кремле рассказали, как визит Нуланд в Москву приблизил встречу Путина и Байдена. Напомним, Нуланд прибыла в столицу 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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