Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года
В каком формате пройдёт общение глав двух государств, пока не известно.
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Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может состояться до конца этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том или ином варианте она реальна. Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания, после того как будут конкретизированы форматы и сроки, мы проинформируем", — сказал представитель Кремля.
Ранее в Кремле рассказали, как визит Нуланд в Москву приблизил встречу Путина и Байдена. Напомним, Нуланд прибыла в столицу 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Нуланд также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.
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