Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может состояться до конца этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том или ином варианте она реальна. Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определённые понимания, после того как будут конкретизированы форматы и сроки, мы проинформируем", — сказал представитель Кремля.