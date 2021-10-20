Путин не полетит в Глазго на конференцию по климату

Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Президент России Владимир Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона, тем не менее, будет представлена на форуме. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, российская сторона будет представлена, мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже", — проанонсировал он.