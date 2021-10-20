Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2021, 12:56

Путин не полетит в Глазго на конференцию по климату

Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Президент России Владимир Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона, тем не менее, будет представлена на форуме. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, российская сторона будет представлена, мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже", — проанонсировал он.

Напомним, что 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией 31 октября – 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Путин проанонсировал создание в России не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году
Путин проанонсировал создание в России не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году

К слову, этим летом спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсуждал вопросы климата и подготовки к конференции в Глазго с Сергеем Лавровым в рамках своего трёхдневного визита в Москву. В МИД России сочли переговоры позитивным сигналом. Позже его принял и президент России Владимир Путин. В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.

BannerImage

Фото © Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • климат
  • Шотландия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar