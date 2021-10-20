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Путин не полетит в Глазго на конференцию по климату

Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

20 октября, 09:56

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона, тем не менее, будет представлена на форуме. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, российская сторона будет представлена, мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже", — проанонсировал он.

Напомним, что 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организуется Великобританией и Италией 31 октября – 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

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К слову, этим летом спецпосланник президента США по климату Джон Керри обсуждал вопросы климата и подготовки к конференции в Глазго с Сергеем Лавровым в рамках своего трёхдневного визита в Москву. В МИД России сочли переговоры позитивным сигналом. Позже его принял и президент России Владимир Путин. В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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