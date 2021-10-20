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Регион
Опубликовано 20 октября 2021, 13:04

"Эмоциональные поступки неприемлемы": В Госдуме оценили опрос о причинах увольнения россиян

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Исследование показало, что работодатели чаще всего прощаются с сотрудниками из-за аморальных поступков.

Депутат Госдумы и первый зампред Комитета по труду и социальной политике Елена Цунаева прокомментировала в беседе с Лайфом статистику по увольнению россиян. По её мнению, эмоциональные решения в подобных вопросах просто неприемлемы.

"В любом случае если увольнение происходит, оно должно быть в соответствии с действующим законодательством и с тем трудовым договором, по которому сотрудник работал. Другие варианты, если это какие-то эмоциональные поступки, неприемлемы. Но принципиально, что все эти вещи должны быть в рамке законодательства", — напомнила она.

Она подчеркнула, что все вопросы работодатель обычно обговаривает при приёме человека на работу и сам определяет внутри коллектива, на основании чего формируется трудовая этика и происходит увольнение. Цунаева напомнила, что сфера трудовой деятельности сейчас очень разнообразная — где-то обращают внимание на одни качества, которые могут быть причиной увольнения, а где-то совсем на другие.

Опрос показал, на что готовы россияне ради карьеры
Опрос показал, на что готовы россияне ради карьеры

Ранее эксперты рассказали, за что чаще всего увольняют россиян. Меньше всего руководителей злит отказ брать сверхурочную работу или то, что человек не справляется со своими обязанностями.

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Ольга Годуненко
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