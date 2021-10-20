"Эмоциональные поступки неприемлемы": В Госдуме оценили опрос о причинах увольнения россиян

Исследование показало, что работодатели чаще всего прощаются с сотрудниками из-за аморальных поступков.

Депутат Госдумы и первый зампред Комитета по труду и социальной политике Елена Цунаева прокомментировала в беседе с Лайфом статистику по увольнению россиян. По её мнению, эмоциональные решения в подобных вопросах просто неприемлемы.

"В любом случае если увольнение происходит, оно должно быть в соответствии с действующим законодательством и с тем трудовым договором, по которому сотрудник работал. Другие варианты, если это какие-то эмоциональные поступки, неприемлемы. Но принципиально, что все эти вещи должны быть в рамке законодательства", — напомнила она.

Она подчеркнула, что все вопросы работодатель обычно обговаривает при приёме человека на работу и сам определяет внутри коллектива, на основании чего формируется трудовая этика и происходит увольнение. Цунаева напомнила, что сфера трудовой деятельности сейчас очень разнообразная — где-то обращают внимание на одни качества, которые могут быть причиной увольнения, а где-то совсем на другие.