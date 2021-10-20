В Москве в ближайшие два года будет полностью обновлён трамвайный парк
По словам Ликсутова, новые модели отличаются повышенным уровнем безопасности и в них на 30% снижен уровень шума.
В ближайшие два года в Москве будет полностью обновлён трамвайный парк. Видео © LIFE
В ближайшие два–два с половиной года трамвайный парк будет полностью обновлён в Москве. На улицах города появятся дополнительные низкопольные модели, в которых предусмотрена зарядка, система кондиционирования, возможность передвижения для маломобильных граждан и автономный ход. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы продолжим работу по реконструкции трамвайной инфраструктуры. Будем это стараться делать с минимальными перекрытиями, в основном в выходные дни, для того чтобы не прерывать работу востребованных трамвайных маршрутов по всему городу", — отметил Ликсутов.
Он рассказал, что к настоящему моменту московские трамваи в день перевозят почти 550 тысяч пассажиров. На некоторых маршрутах эта цифра доходит до 660 тысяч. В связи с распространением коронавирусной инфекции столичные трамваи ежедневно проходят специальную обработку и выполняют все требования Роспотребнадзора. По словам Ликсутова, новые модели транспорта, которые в скором времени будут курсировать по столице, отличаются повышенным уровнем безопасности и в них на 30% снижен уровень шума.
Ранее заммэра Москвы протестировал систему оплаты проезда в метро лицом. Теперь достаточно будет посмотреть в камеру, и деньги за проход в подземку будут списаны у пассажира автоматически.
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