В Москве в ближайшие два года будет полностью обновлён трамвайный парк

В ближайшие два года в Москве будет полностью обновлён трамвайный парк. Видео © LIFE

В ближайшие два–два с половиной года трамвайный парк будет полностью обновлён в Москве. На улицах города появятся дополнительные низкопольные модели, в которых предусмотрена зарядка, система кондиционирования, возможность передвижения для маломобильных граждан и автономный ход. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжим работу по реконструкции трамвайной инфраструктуры. Будем это стараться делать с минимальными перекрытиями, в основном в выходные дни, для того чтобы не прерывать работу востребованных трамвайных маршрутов по всему городу", — отметил Ликсутов.

Он рассказал, что к настоящему моменту московские трамваи в день перевозят почти 550 тысяч пассажиров. На некоторых маршрутах эта цифра доходит до 660 тысяч. В связи с распространением коронавирусной инфекции столичные трамваи ежедневно проходят специальную обработку и выполняют все требования Роспотребнадзора. По словам Ликсутова, новые модели транспорта, которые в скором времени будут курсировать по столице, отличаются повышенным уровнем безопасности и в них на 30% снижен уровень шума.