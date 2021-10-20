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На малолетних похитителей подростков под Кировом завели ещё одно уголовное дело

Первое было возбуждено следователями регионального управления СК в отношении подозреваемых 15 октября.

20 октября, 10:38

Фото © Telegram/SHOT

Сотрудники СК РФ по Кировской области возбудили ещё одно уголовное дело в отношении похитителей пятерых подростков. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, речь идёт о статье "Незаконное лишение свободы".

По его словам, следователи установили, что малолетние бандиты держали в плену и заставляли работать ещё троих ребят. Ранее правоохранители отмечали, что те трудились в незаконном кол-центре добровольно, однако в ходе расследования выяснилось, что они там находились не по своей воле. Жертв киднеппинга малолетние бандиты заперли в квартире и вели за ними наблюдение, таким образом незаконно лишив подростков "свободы возможности передвижения и выбора места пребывания".

Первое уголовное дело было возбуждено следователями регионального СУ СК РФ 15 октября по статье о похищении несовершеннолетних. По подозрению в совершении преступления задержаны 18-летний Илья У. и 15-летний Кирилл П.

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Ранее Лайф сообщал, что под Кировом банда несовершеннолетних похищала подростков, чтобы заработать на иностранцах. Отмечается, что тех, кто отказывался обманывать доверчивых людей, "мотивировали" жестокими избиениями. В настоящее время задержаны двое, восемнадцатилетний главарь чебоксарской ОПГ сейчас находится в розыске. По мнению следователей, похитители — шестёрки и таких квартир у банды несколько.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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