На малолетних похитителей подростков под Кировом завели ещё одно уголовное дело

Сотрудники СК РФ по Кировской области возбудили ещё одно уголовное дело в отношении похитителей пятерых подростков. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, речь идёт о статье "Незаконное лишение свободы".

По его словам, следователи установили, что малолетние бандиты держали в плену и заставляли работать ещё троих ребят. Ранее правоохранители отмечали, что те трудились в незаконном кол-центре добровольно, однако в ходе расследования выяснилось, что они там находились не по своей воле. Жертв киднеппинга малолетние бандиты заперли в квартире и вели за ними наблюдение, таким образом незаконно лишив подростков "свободы возможности передвижения и выбора места пребывания".

Первое уголовное дело было возбуждено следователями регионального СУ СК РФ 15 октября по статье о похищении несовершеннолетних. По подозрению в совершении преступления задержаны 18-летний Илья У. и 15-летний Кирилл П.