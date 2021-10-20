Эксперт объяснил необходимость тестирования школьников на ковид

Тестирование школьников на коронавирус позволит выявлять заражённых и "разрывать цепочки", заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Это недешёвое удовольствие, но абсолютно нужное. Один из критериев для снятия ограничений — охват тестируемых. Необходимо разрывать цепочки, выявлять инфицированных. В школах, несмотря на все принятые меры, коллектив минимум 30 детей. У них у всех есть родители, они встречаются дома, потом посещают свои коллективы. Необходимо разрывать цепочки. Маски и дистанция из той же серии", — объяснил Горелов в программе "Между тем" на телеканале "Звезда".

Эксперт напомнил, что дети болеют коронавирусом бессимптомно, однако могут заражать окружающих. Он считает, что в России проблемы с количеством вакцинируемых возникли из-за отсутствия дисциплины, в отличие, например, от Китая, Южной Кореи, Японии или Франции.

"В той же Южной Корее население настолько доверяет медикам, что им скажи руки мыть по 20 минут — они будут это делать. В Китае есть подобие "ковид-паспортов", обязательные тесты. Всё это не вызывает сомнений. Если бы мы были такими же дисциплинированными, можно было бы давно снять маски", — заключил эксперт.