В Красноярске 16-летний детдомовец умер, споткнувшись о бордюр
Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Красноярске 16-летний мальчик запнулся о бордюр, упал и скончался на месте. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка на улице вблизи дома по проспекту имени Газеты Красноярский Рабочий города Красноярска. При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружено. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, подросток был воспитанником детского дома в Лесосибирске. В Красноярск он приехал вместе с приятелем. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Северодвинске подростки зарезали сверстника за замечание. Правоохранители разыскивают предполагаемых убийц 17-летнего парня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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