В Красноярске 16-летний детдомовец умер, споткнувшись о бордюр

В Красноярске 16-летний мальчик запнулся о бордюр, упал и скончался на месте. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка на улице вблизи дома по проспекту имени Газеты Красноярский Рабочий города Красноярска. При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружено. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток был воспитанником детского дома в Лесосибирске. В Красноярск он приехал вместе с приятелем. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.