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В Красноярске 16-летний детдомовец умер, споткнувшись о бордюр

Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.

20 октября, 11:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Красноярске 16-летний мальчик запнулся о бордюр, упал и скончался на месте. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 16-летнего подростка на улице вблизи дома по проспекту имени Газеты Красноярский Рабочий города Красноярска. При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружено. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток был воспитанником детского дома в Лесосибирске. В Красноярск он приехал вместе с приятелем. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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