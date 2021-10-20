Обозреватель кинофильмов Евгений Баженов, известный как ютуб-блогер BadComedian, не считает ажиотаж вокруг сериала "Игра в кальмара" оправданным. Своей точкой зрения он поделился с РИА ФАН. Единственное, за что он оказался готов похвалить авторов проекта, так это за то, что кампания по его продвижению не имела особой поддержки. На "Игру в кальмара" не ставил никто, даже сам Netflix, говорит Баженов.

"Я не считаю, что это оправданно, но, с другой стороны, насколько я помню, нельзя сказать, чтобы даже у самого Netflix были на сериал огромные ставки. Это не "Игра престолов", которая продвигалась и пиарилась, это не ещё какие-то проекты, в маркетинг которых вбухивали миллионные бюджеты", — рассуждает BadComedian.

Критик Баженов назвал себя большим любителем такого жанра, как фильм о выживании, поэтому в других картинах он нашёл более удачную реализацию идей, показанных в "Игре в кальмара".

"Но если зритель только начинает знакомиться с подобной тематикой и изучать в том числе корейское творчество, корейское кино, сериалы, то "Игра в кальмара" — это не самый плохой сериал для первого шага", — добавил он.

Ранее Лайф писал о том, почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире. Новый продукт Netflix быстро обрёл популярность в 90 странах, в том числе в США и России.