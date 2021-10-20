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"Это не "Игра престолов": BadComedian не разделяет ажиотажа вокруг сериала "Игра в кальмара"

Тем не менее, по словам кинокритика, проект получил зрительскую любовь, даже несмотря на отсутствие продвижения со стороны Netflix.

20 октября, 11:26
<p>Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/BadComedian#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_2016_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a>, © "Игра в кальмара" / Netflix / Хван Дон Хёк</p>

Фото © Wikipedia, © "Игра в кальмара" / Netflix / Хван Дон Хёк

Обозреватель кинофильмов Евгений Баженов, известный как ютуб-блогер BadComedian, не считает ажиотаж вокруг сериала "Игра в кальмара" оправданным. Своей точкой зрения он поделился с РИА ФАН. Единственное, за что он оказался готов похвалить авторов проекта, так это за то, что кампания по его продвижению не имела особой поддержки. На "Игру в кальмара" не ставил никто, даже сам Netflix, говорит Баженов.

"Я не считаю, что это оправданно, но, с другой стороны, насколько я помню, нельзя сказать, чтобы даже у самого Netflix были на сериал огромные ставки. Это не "Игра престолов", которая продвигалась и пиарилась, это не ещё какие-то проекты, в маркетинг которых вбухивали миллионные бюджеты", рассуждает BadComedian.

Критик Баженов назвал себя большим любителем такого жанра, как фильм о выживании, поэтому в других картинах он нашёл более удачную реализацию идей, показанных в "Игре в кальмара".

"Но если зритель только начинает знакомиться с подобной тематикой и изучать в том числе корейское творчество, корейское кино, сериалы, то "Игра в кальмара" — это не самый плохой сериал для первого шага", добавил он.

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

Ранее Лайф писал о том, почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире. Новый продукт Netflix быстро обрёл популярность в 90 странах, в том числе в США и России.

Однако в КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Зрители пожаловались на "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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