Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы из-за коронавирусной пандемии. Речь об этом зашла в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

За последние сутки в России выявили 34 074 случая заражения коронавирусом. 5847 новых заболевших пришлось на Москву, 3274 — на Петербург, 2590 — на Подмосковье, 930 — на Самарскую область, 728 — на Нижегородскую, 698 — на Воронежскую область и 668 — на Башкирию.