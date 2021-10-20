Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы
По её словам, это необходимо, чтобы не усложнять эпидемиологическую ситуацию на фоне пандемии.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы из-за коронавирусной пандемии. Речь об этом зашла в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства в среду.
Напомним, что из-за ухудшения ситуации с пандемией Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
За последние сутки в России выявили 34 074 случая заражения коронавирусом. 5847 новых заболевших пришлось на Москву, 3274 — на Петербург, 2590 — на Подмосковье, 930 — на Самарскую область, 728 — на Нижегородскую, 698 — на Воронежскую область и 668 — на Башкирию.
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