Статья об энергетических проблемах Запада, опубликованная на сайте газеты The Wall Street Journal, вызвала бурный отклик у читателей. Автор материла утверждает, что желание европейских лидеров осуществить "климатические мечты" можно расценивать как "один из величайших в истории актов самовредительства", с ним согласны комментаторы.

По мнению пользователей, Россия в ситуации с энергетическим кризисом в Европе поступила грамотно и теперь извлекает из неё выгоду. Они охарактеризовали действия Запада как "энергетический мазохизм". Американцы уверены, что в данной ситуации президент РФ Владимир Путин продемонстрировал превосходство над коллегами.

"Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. "Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство". Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлёт нам лекарство по завышенной цене", — написал один из комментаторов.

Другой обратился с вопросом к европейцам и жителям Калифорнии: "если сжигать импортный газ, а не местный, выбросов СО2 будет меньше?". Ещё один читатель отметил, что "всё это было предсказуемо", и раскритиковал США за покупку сырья у Москвы, несмотря на собственные запасы.

"Европа и США не стали бы помогать России во имя гуманизма, если бы она по собственной глупости вырыла себе такую же яму. Русские помнят 1990-е годы. Кстати, о глупости: Россия заняла второе место по объёмам поставок нефти в США", — заметил комментатор.