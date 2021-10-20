В 35 регионах заболеваемость ковидом превышает среднероссийские показатели

На сегодняшний день в 35 субъектах страны фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства.

"Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше", — отметила Голикова.