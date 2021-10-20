В 35 регионах заболеваемость ковидом превышает среднероссийские показатели
По мнению вице-премьера РФ, причина этого в несоблюдении ограничительных мер и недостаточных темпах вакцинации.
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На сегодняшний день в 35 субъектах страны фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства.
"Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше", — отметила Голикова.
По словам вице-премьера, очередной подъём заболеваемости начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации.
Ранее в России выявили 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки. Скончалось за тот же период 1028 пациентов. Это новый максимум с начала пандемии. Из-за ухудшения ситуации вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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