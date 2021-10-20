В России занято более 86% коек для пациентов с ковидом
На сегодняшний день более 66% мест для таких больных оснащены подачей кислорода.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Количество занятых больничных коек для пациентов с коронавирусом в России составляет 86,6%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках заседания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"На сегодняшний день в РФ развёрнуто 276,5 тысячи коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек", — уточнила она.
Ранее в Орловской области было принято решение развернуть дополнительные ковидные койки. Глава региона пояснил, что для развёртывания дополнительных мест, а также стационарного и амбулаторного лечения новых пациентов будут привлечены студенты-медики и волонтёры.
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