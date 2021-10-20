Молодёжка "Зенита" дома проиграла "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА

Молодёжная команда "Зенита" уступила своим сверстникам из "Ювентуса" в матче третьего тура Юношеской лиги УЕФА со счётом 0:2.

Счёт уже на второй минуте открыл Габриеле Мулацци. В середине второго тайма преимущество "старой синьоры" удвоил Николо Турко. Благодаря этому результату "Ювентус" закрепился на первом месте в группе с семью очками. "Зенит" находится на третьем месте с тремя баллами.