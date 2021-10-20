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Молодёжка "Зенита" дома проиграла "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА

Встреча основных команд состоится сегодня вечером на "Газпром-арене". В прямом эфире её покажет телеканал "Матч ТВ".

20 октября, 12:59
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Молодёжная команда "Зенита" уступила своим сверстникам из "Ювентуса" в матче третьего тура Юношеской лиги УЕФА со счётом 0:2.

Счёт уже на второй минуте открыл Габриеле Мулацци. В середине второго тайма преимущество "старой синьоры" удвоил Николо Турко. Благодаря этому результату "Ювентус" закрепился на первом месте в группе с семью очками. "Зенит" находится на третьем месте с тремя баллами.

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Добавим, что матч основных команд в Лиге чемпионов состоится сегодня вечером на стадионе "Газпром-арена". Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире её покажет "Матч ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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