Молодёжка "Зенита" дома проиграла "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА
Встреча основных команд состоится сегодня вечером на "Газпром-арене". В прямом эфире её покажет телеканал "Матч ТВ".
Фото © ФК "Зенит"
Молодёжная команда "Зенита" уступила своим сверстникам из "Ювентуса" в матче третьего тура Юношеской лиги УЕФА со счётом 0:2.
Счёт уже на второй минуте открыл Габриеле Мулацци. В середине второго тайма преимущество "старой синьоры" удвоил Николо Турко. Благодаря этому результату "Ювентус" закрепился на первом месте в группе с семью очками. "Зенит" находится на третьем месте с тремя баллами.
Добавим, что матч основных команд в Лиге чемпионов состоится сегодня вечером на стадионе "Газпром-арена". Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире её покажет "Матч ТВ".
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