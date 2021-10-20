"Мы очень довольны им": Эмери рассказал об адаптации молодого россиянина Иосифова в "Вильярреале"
Наш соотечественник переехал в испанский клуб нынешним летом и пока выступает за вторую команду.
Фото © villarrealcf.es
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал об адаптации российского футболиста Никиты Иосифова в новой для себя команде.
"Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит "Вильярреалу". У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок", — отметил Эмери.
Специалист подчеркнул, что его удивила столь быстрая адаптация россиянина, особенно с учётом того, что он совершенно не говорит по-испански. Эмери добавил, что ему приятно работать с Иосифовым, ведь он наслаждается всем, что делает в "Вильярреале".
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