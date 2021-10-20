Путин заявил, что сегодня подпишет указ о нерабочих днях
Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Президент России Владимир Путин сообщил, что уже сегодня, 20 октября, подпишет указ о нерабочих днях, которые установят по всей стране с 30 октября по 7 ноября.
"В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мной сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы", — сказал глава государства по итогам совещания с правительством.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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