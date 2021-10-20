Путин заявил, что сегодня подпишет указ о нерабочих днях

Президент России Владимир Путин сообщил, что уже сегодня, 20 октября, подпишет указ о нерабочих днях, которые установят по всей стране с 30 октября по 7 ноября.

"В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мной сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы", — сказал глава государства по итогам совещания с правительством.