Путин обратился к россиянам из-за ситуации с ковидом

"Дорогие друзья, если кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот. Тем не менее нужно это сделать. Этим вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе", — отметил глава государства.