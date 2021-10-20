Путин обратился к россиянам из-за ситуации с ковидом
Президент рассказал, как граждане могут помочь не допустить дальнейшего распространения инфекции.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством обратился к россиянам с просьбой оставаться дома, если кто-то в семье заразился коронавирусом.
"Дорогие друзья, если кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот. Тем не менее нужно это сделать. Этим вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе", — отметил глава государства.
Он попросил Минздрав также отслеживать, как идёт выдача таких больничных. Кроме того, президент призвал граждан активней прививаться, поскольку речь идёт о защите, безопасности и жизни каждого.
Напомним, ранее Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.
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