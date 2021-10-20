Путин поддержал предложение Голиковой о дополнительных выходных для вакцинации
Президент подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.
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Президент Владимир Путин поддержал призыв вице-премьера Татьяны Голиковой к работодателям по поводу предоставления работникам дополнительных выходных для проведения вакцинации. Об этом стало известно на совещании российского лидера с правительством в среду.
Ранее глава государства поддержал инициативу Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Президент подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
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