Путин поддержал предложение Голиковой о дополнительных выходных для вакцинации

Президент Владимир Путин поддержал призыв вице-премьера Татьяны Голиковой к работодателям по поводу предоставления работникам дополнительных выходных для проведения вакцинации. Об этом стало известно на совещании российского лидера с правительством в среду.

Ранее глава государства поддержал инициативу Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Президент подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии.