Голикова призвала расширить применение QR-кодов в регионах

Регионы России должны расширять практику допуска граждан на объекты и массовые мероприятия при наличии QR-кодов после окончания периода нерабочих дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

"После окончания нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", — уточнила она.