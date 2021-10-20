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Регион

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Голикова призвала расширить применение QR-кодов в регионах

По её словам, допуск к участию в массовых мероприятиях должен быть ограничен на фоне пандемии.

20 октября, 12:04

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Регионы России должны расширять практику допуска граждан на объекты и массовые мероприятия при наличии QR-кодов после окончания периода нерабочих дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

"После окончания нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", — уточнила она.

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Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы

Ранее из-за ухудшения ситуации с пандемией Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал её.

Напомним, что за последние сутки в России выявили 34 074 случая заражения коронавирусом. 5847 новых заболевших пришлось на Москву, 3274 — на Петербург, 2590 — на Подмосковье, 930 — на Самарскую область, 728 — на Нижегородскую, 698 — на Воронежскую область и 668 — на Башкирию.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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