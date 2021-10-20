Путин: Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на газ

Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, повышение стоимости топлива происходит помимо воли Москвы и для РФ от этого тоже могут быть последствия.

"Если будет снижение потребления, а такая ситуация ведёт в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на "Газпроме" в том числе. Поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ. Но тем не менее происходит то, что происходит, уже помимо нашей воли", — отметил глава государства на совещании с членами правительства.

Нынешнюю ситуацию с ценами на газ в Европе он назвал "в значительной степени рукотворными вещами".