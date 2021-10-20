Новак предупредил о риске подорожания огурцов и помидоров из-за цены на газ
По словам вице-премьера, рост цен на энергоресурсы в тепличных хозяйствах не позволяет сохранять экономику производства овощей.
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Энергокризис в Европе может спровоцировать рост цен и в смежных отраслях — таких, как генерация электроэнергии, металлургия, производство удобрений, нефтегазохимия, а также производство сельхозпродукции. Об этом предупредил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным в среду.
"Мы видим риски нового витка цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию", — указал он.
По словам Новака, проблемы уже возникают и в производстве продуктов питания, особенно в тепличных хозяйствах, где рост цен на энергоресурсы не позволяет сохранять экономику производства овощей.
"То есть имеются риски у производителей тепличных помидоров и огурцов", — заключил вице-премьер.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября газ подорожал до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь. 6 октября цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов.
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