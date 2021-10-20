Новак предупредил о риске подорожания огурцов и помидоров из-за цены на газ

Энергокризис в Европе может спровоцировать рост цен и в смежных отраслях — таких, как генерация электроэнергии, металлургия, производство удобрений, нефтегазохимия, а также производство сельхозпродукции. Об этом предупредил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным в среду.

"Мы видим риски нового витка цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию", — указал он.

По словам Новака, проблемы уже возникают и в производстве продуктов питания, особенно в тепличных хозяйствах, где рост цен на энергоресурсы не позволяет сохранять экономику производства овощей.