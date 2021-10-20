Россиянка сбросила из окна записку с мольбой о помощи, но полицейский не смог попасть в квартиру и уехал
Послание о том, что её избивают, нашла жительница дома и обратилась в правоохранительные органы.
Фото © Shutterstock
В Зеленодольске в Республике Татарстан женщина скинула из окна записку с мольбой о помощи, но приехавший по вызову полицейский ограничился звонком в дверь квартиры, где она находилась, и, не получив ответа, просто ушёл.
Фото © SHOT
Как пишет SHOT, в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она заявила, что у многоэтажки её окликнула женщина и скинула листочек, прикреплённый к прищепке. В записке говорилось, что её уже две недели удерживает и избивает некий Андрей С. Мужчине 54 года, и ранее он был судим и находился под надзором. На место прибыл сотрудник полиции, но дверь ему никто не открыл. Тогда полицейскому пришлось пообщаться с соседями, которые сказали, что не знают такого жильца. В итоге он предпринял последнюю попытку — позвонил подозреваемому. Но тот трубку не взял. На этом полицейский, по данным SHOT, решил завершить проверку.
У МВД по республике другая версия. Там заявили, что после обнаружения записки на место прибыли полицейские. Они установили точный адрес квартиры, откуда скинули записку, и наведались туда. Однако внутри вместо "пленницы" стражи порядка обнаружили мужчину и женщину с признаками алкогольного опьянения. Они были доставлены в отдел внутренних дел.
"Каких-либо претензий к своему приятелю 45-летняя женщина не имеет, писать заявление о незаконном удержании отказывается. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в МВД.
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