Число погибших от отравления метанолом в Свердловской области возросло до 25
Ещё четыре человека скончались в Екатеринбурге и три — в Белоярском районе.
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Количество погибших в результате отравления метанолом в Свердловской области выросло до 25. Об этом Лайфу сообщил координатор проекта "Народный контроль" по региону Дмитрий Чукреев, подчеркнув, что данные официально не подтверждены.
"По предварительным данным, это четыре жителя Екатеринбурга и три жителя Белоярского района. Большая часть отравленной продукции идёт из мелких киосков, мелких магазинов и пунктов приёмов вторсырья. И все эти предприятия завязаны на муниципальных образованиях", — отметил он.
Как уточнил Чукреев, в связи с этим готовится обращение к властям региона об организации оперативной работы по информированию и недопущению предпринимателями повторных нарушений на потребительском рынке. При этом, по данным ТАСС, количество жертв выросло до 26 человек. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области ситуацию с возросшим числом жертв комментировать отказались.
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге продлили срок задержания фигурантам дела об отравлении метанолом. Тогда число погибших составляло 18 человек. Один из подозреваемых заявил, что спиртную продукцию не продавал, но от следствия скрываться не собирается.
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