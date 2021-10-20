Число погибших от отравления метанолом в Свердловской области возросло до 25

Количество погибших в результате отравления метанолом в Свердловской области выросло до 25. Об этом Лайфу сообщил координатор проекта "Народный контроль" по региону Дмитрий Чукреев, подчеркнув, что данные официально не подтверждены.

"По предварительным данным, это четыре жителя Екатеринбурга и три жителя Белоярского района. Большая часть отравленной продукции идёт из мелких киосков, мелких магазинов и пунктов приёмов вторсырья. И все эти предприятия завязаны на муниципальных образованиях", — отметил он.

Как уточнил Чукреев, в связи с этим готовится обращение к властям региона об организации оперативной работы по информированию и недопущению предпринимателями повторных нарушений на потребительском рынке. При этом, по данным ТАСС, количество жертв выросло до 26 человек. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области ситуацию с возросшим числом жертв комментировать отказались.