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Путин поручил следить за ситуацией с лекарствами и кислородом для больных ковидом

Данным вопросом поручено заняться Правительству России при поддержке Минобороны.

20 октября, 12:44
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65909" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ контролировать вопрос о доступности лекарств и кислорода для больных с коронавирусом в регионах страны.

"Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. И Минобороны здесь тоже поможет", — сказал российский лидер в ходе совещания с кабмином.

Голикова призвала расширить применение QR-кодов в регионах

Голикова призвала расширить применение QR-кодов в регионах

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала девять регионов страны с самым низким уровнем коллективного иммунитета. В списке оказалось несколько республик Северного Кавказа, а также Камчатский край. Также она сообщила о том, что в 35 регионах заболеваемость ковидом превышает среднероссийские показатели. По её мнению, причина этого в несоблюдении ограничительных мер и недостаточных темпах вакцинации.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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