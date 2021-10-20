Путин поручил следить за ситуацией с лекарствами и кислородом для больных ковидом

"Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. И Минобороны здесь тоже поможет", — сказал российский лидер в ходе совещания с кабмином.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала девять регионов страны с самым низким уровнем коллективного иммунитета. В списке оказалось несколько республик Северного Кавказа, а также Камчатский край. Также она сообщила о том, что в 35 регионах заболеваемость ковидом превышает среднероссийские показатели. По её мнению, причина этого в несоблюдении ограничительных мер и недостаточных темпах вакцинации.