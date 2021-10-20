Путин заявил, что занижать статистику по ковиду опасно и безответственно
По мнению главы государства, нельзя приукрашивать картину по данным заболеваемости.
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Президент России Владимир Путин предупредил глав регионов о недопустимости занижения и приукрашивания статистики по распространению коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
"Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину", — сказал глава государства, имея в виду статистику по заболеваемости ковидом.
Он также отметил, что "в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно".
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса — так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
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