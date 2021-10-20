НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил, что занижать статистику по ковиду опасно и безответственно

По мнению главы государства, нельзя приукрашивать картину по данным заболеваемости.

20 октября, 12:39
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66859/photos/66784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предупредил глав регионов о недопустимости занижения и приукрашивания статистики по распространению коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину", — сказал глава государства, имея в виду статистику по заболеваемости ковидом.

Он также отметил, что "в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно".

Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса — так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1