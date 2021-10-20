Путин заявил, что занижать статистику по ковиду опасно и безответственно

Президент России Владимир Путин предупредил глав регионов о недопустимости занижения и приукрашивания статистики по распространению коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину", — сказал глава государства, имея в виду статистику по заболеваемости ковидом.

Он также отметил, что "в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно".