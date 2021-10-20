Голикова предложила снова ввести запрет на работу кафе и ресторанов по ночам
По её словам, такая практика для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране уже показала свою эффективность.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила снова ввести в стране запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий, а также ограничить работу точек общепита с 23:00 до 6:00.
"Необходимо в регионах продолжать реализацию ранее принятых мер, доказавших свою эффективность. <…> Сохранение или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 утра", — сказала она на совещании президента с членами правительства.
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
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