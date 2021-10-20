Голикова предложила снова ввести запрет на работу кафе и ресторанов по ночам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила снова ввести в стране запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий, а также ограничить работу точек общепита с 23:00 до 6:00.

"Необходимо в регионах продолжать реализацию ранее принятых мер, доказавших свою эффективность. <…> Сохранение или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 утра", — сказала она на совещании президента с членами правительства.